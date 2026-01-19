В зимний период в Костанай особое внимание уделяется состоянию автомобильных дорог и городских улиц. Своевременная уборка снега, ликвидация снежных валов, наката и зимней скользкости напрямую влияют на безопасность водителей и пешеходов.
Проверки улично-дорожной сети
Сотрудники Управления административной полиции Департамент полиции Костанайской области провели обследование улично-дорожной сети областного центра. В ходе проверок выявлен ряд недостатков, которые негативно отражаются на дорожной обстановке и создают потенциальную угрозу для участников движения.
Снежные валы и сужение проезжей части
Несмотря на прекращение снегопадов, на отдельных участках города продолжают сохраняться снежные валы на пешеходных переходах, перекрёстках, автобусных остановках и вдоль обочин. Это приводит к сужению проезжей части, затрудняет движение транспорта и создаёт неудобства для пешеходов.
Опасные участки на оживлённых улицах
Наиболее сложная ситуация наблюдается на оживлённых улицах города. Из-за неубранного снега водители вынуждены смещаться ближе к центру проезжей части, что значительно повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.
Проблемы во дворах жилых домов
Отдельное внимание уделяется состоянию дворовых территорий. В соответствии с действующим законодательством ответственность за уборку и содержание внутридворовых проездов в зимний период возложена на кондоминиумы и обслуживающие организации, включая ОСИ. Однако в ряде дворов снег по-прежнему не убран, что вызывает обоснованное недовольство жителей.
Призыв к ответственным организациям
Полиция призывает владельцев территорий и обслуживающие организации своевременно обеспечивать очистку дорог и дворов от снега, а также строго соблюдать требования законодательства. В правоохранительных органах подчёркивают: безопасность на дорогах — это общая ответственность.
