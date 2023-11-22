Знаков не было. Подрядчика, в чью траншею провалился автомобиль, установила полиция Костаная

Утром 22 ноября возле одного из домов по улице Летунова, 30-летний водитель автомобиля Infiniti совершил опрокидывание в траншею. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

В машине находилась семья , в том числе ребенок. В результате ДТП пострадала пассажирка. Полицией установлена подрядная организация, которая проводила ремонтные работы по прокладыванию кабеля.

«На месте происшествия отсутствовали соответствующие дорожные знаки. Назначена судебно-медицинская экспертиза пострадавшей, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщила пресс-служба ДП Костанайской области.

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