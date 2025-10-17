USD 537.84 EUR 626.85 RUB 6.79

Золотая осень не сдает позиций: что обещают синоптики

— Сегодня, 15:14
Прогноз погоды в Казахстане на 18–20 октября представили синоптики Казгидромета. 

На большей части территории Казахстана сохранится влияние мощного антициклона, который обеспечивает устойчивую и сухую погоду. По данным синоптиков, ближайшие выходные пройдут преимущественно без осадков, а температура воздуха останется комфортной для середины октября.

В северных областях по ночам ожидаются небольшие минусовые температуры, однако днем воздух будет прогреваться до +5…+10 градусов.

В центральных и южных регионах продолжится золотая осень — днём воздух прогреется до +15…+20 градусов, осадков не ожидается, а ветра будут слабые и умеренные.

На северо-западе страны, а также в горных районах юго-востока атмосферные фронты принесут небольшие дожди и снег, особенно в ночные часы.

В целом, погода в Казахстане в эти дни будет благоприятной для прогулок и поездок за город. Синоптики рекомендуют жителям северных регионов учитывать ночные похолодания и не забывать о теплой одежде.



