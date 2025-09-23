На совещании в акимате руководитель управления госдоходов по Костанаю Азамат Кожуков, сообщил, что специальные комиссии провели работу по увеличению фонда оплаты труда и отражения наемных работников.

Так же он отметил, что по результатам анализа налоговой отчётности субъектов малого бизнеса установлено, из 24 542 индивидуальных предпринимателей, представивших налоговую отчётность, 3 545 отражают минимальную заработную плату.

«При этом общее количество наёмных работников, по которым начисления производятся исходя из минимальной заработной платы, составляет 4 567 человек. Ни для кого не секрет, что многие индивидуальные предприниматели фактически выплачивают заработную плату своим работникам в большем размере, чем отражают в налоговой отчётности, указывая лишь минимальную заработную плату», — сказал Азамат Кожуков.

Такая практика используется во избежание дополнительных налоговых обязательств и приводит к значительным потерям бюджета, сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

«Наши предприниматели занижают заработную плату. У нас оказывается из 24 542 ИП у нас минимальная зарплата 3545. То есть у них есть работники. Это касается более 5000 человек. Минимальная зарплата. Мы же понимаем, что никто не будет работать…Сколько минималка сейчас? (пусть болтает) Никто за 85 000 работать не будет. Я образно говорю, конечно, может кто-то и будет, но 85 000 это очень низкая заработная плата. Люди, которые работают особенно в бизнесе, понятно, что они получают в «черных» конвертах. Серая схема получается. Они в конвертах получают деньги. Это неправильно. Это понятно, такая практика. Они дополнительно себя от налогообложения убирают, а бюджет теряет эти деньги. Почему сейчас переводят все на безналичный расчет? Вот, как раз, чтобы увидеть все это. Сейчас новшество то, что мы говорим, все это механизм к этому придет. Какая разница зарплату выплачиваете, платите оттуда налоги. Это проще, мне кажется, чем её прятать», — отметил глава Костаная.

