В Костанайской области суд частично удовлетворил иск потребителя к ТОО «Б», взыскав в его пользу 1 200 000 тенге, уплаченные за косметологические процедуры. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Основанием стало отсутствие у компании лицензии на дерматокосметологию на момент заключения договора и наличие в договоре условий, нарушающих права потребителей.

По материалам дела, в июне текущего года между гражданкой С. и ТОО «Б» был заключён договор на консультативно-диагностическую помощь по уходу за лицом — массаж и дерматокосметология на сумму 1,2 млн тенге. Истец полностью оплатил услуги, однако позже обратился в суд с требованиями расторгнуть договор, вернуть деньги и компенсировать моральный вред, указав на отсутствие эффекта от части процедур и нарушения законодательства в условиях договора.

Суд установил, что дерматокосметология относится к видам медицинской деятельности и подлежит обязательному лицензированию. Лицензия ТОО «Б» была выдана лишь в июле 2025 года, то есть после заключения договора с истцом. Кроме того, проверка Департамента защиты прав потребителей выявила в договоре незаконное условие о невозврате денежных средств при расторжении, по которому предприятию было внесено предписание об устранении нарушения.

Исходя из последствий недействительности сделки, суд обязал стороны возвратить полученное: с ТОО «Б» взыскана сумма 1 200 000 тенге в пользу истца. В части требования о компенсации морального вреда отказано из-за отсутствия доказательств причинно-следственной связи между ухудшением самочувствия истца и проведёнными процедурами.

Решение принято в рамках защиты прав потребителей и подчеркивает обязательность наличия лицензии при оказании медицинских услуг и недопустимость включения в договоры условий, ущемляющих права клиентов.

