1,2 млрд тенге потратят на ремонт автомобильных дорог в Костанайской области

На 1 млрд 200 млн тенге отремонтируют 5 автомобильных дорог в Амангельдинском, Денисовском, Джангельдинском, Карабалыкском, Наурзумском районов. Помимо этого на 378 млн тенге будет обновлена школа в Амангельдинском районе. Помимо этого на почти 99 млн тенге будет приобретено оборудование для 7-ми колледжей области. Эти деньги были распределены на сессии в Костанайском областного маслихате.



На сессии Костанайского областного маслихата, которая проходила онлайн, депутаты распределяли свободный остаток бюджетных денег, которые образовались в результате перевыполнения доходной части казны области 2020 года. В итоге, управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог досталось больше всего 1 млрд 200 млн тенге на на средний ремонт 5-ти автомобильных дорог Амангельдинского, Денисовского, Джангельдинского, Карабалыкского, Наурзумского районов и улиц в п. Карабалык, управлению образования направляется свыше 564 млн тенге, в том числе 378 млн тенге — на проведение капитального ремонта здания Амангельдинской средней школы с Амангельдинском районе.



«98,5 млн. тенге — на увеличение доли софинансирования республиканского проекта «Жас маман» по приобретению учебного оборудования из местных бюджетов с 5 % до 10 % от стоимости приобретаемого оборудования. Оборудование будет приобретено для 7-ми колледжей области. 58,8 млн. тенге — на проведение капитального ремонта здания общежития Рудненского социально-гуманитарного колледжа им. И. Алтынсарина; — 29,2 млн тенге — на проведение капитального ремонта кровли учебного здания Костанайского строительного колледжа»,- говорит руководитель экономики и бюджетного планирования Костанайской области Гульбарам Мусагазина.



Помимо этого управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области направляется 464 млн тенге, в том числе 159 млн тенге уйдет на реконструкцию Узункольского магистрального водопровода, расположенного между селами Абай и Миролюбовка и 138 млн тенге на приобретение 27 пунктов раздачи воды для Амангельдинского, Аулиекольского, Денисовского, Джангельдинского, Карабалыкского и Наурзумского районов.



«76,1 млн. тенге — на приобретение 3 автоцистерн для Карабалыкского и Наурзумского районов; — 58,6 млн. тенге — на приобретение экскаватора погрузчика для ГКП «Дидар» Денисовского района и ГКП «Узунколь-Су» Узункольского района; — 31,5 млн. тенге — на приобретение блочно-модульной котельной на твердом топливе с двумя водогрейными котлами для КГП «Костанайюжэлектросервис»,- сказала Гульбарам Мусагазина.

За все эти изменения депутаты Костанайского областного маслихата проголосовали единогласно. Присутствующий на сессии аким области Архимед Мухамбетов подчеркнул, что утвержденные изменения в бюджете очень важные, с помощью этих денег решится ряд проблем в социальный и коммунальной сферах.

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