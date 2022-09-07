1,3 млрд тенге направит благотворительный фонд «Халык» на строительство детского сада в Костанайской области

Костанайской области нанесен огромный материальный и экономический ущерб из-за сильнейшего пожара. Около сотни домов сгорели дотла, под угрозой находились жизни и безопасность местных жителей. Правительством активно ведется работа по устранению последствий от стихийного бедствия, принимаются все меры для поддержки жителей и преодоления тяжелой ситуации.

Трагедия Костанайской области объединила желанием помочь всех казахстанцев, бизнесменов и общественных деятелей. Решением Попечительского Совета Благотворительный Фонд «Халык» внес свой вклад помощи пострадавшим соотечественникам в чрезвычайной ситуации.

В Аулиекольском районе Костанайской области, где запланировано строительство 91 нового дома для пострадавших от лесных пожаров, будет построен новый детский сад на 280 мест, на строительство которого Благотворительный Фонд «Халык» выделил 1,3 млрд тенге.

Строительство начнется в ближайшее время, и уже в следующем году новый детский сад будет готов принять своих маленьких воспитанников.

«Мы искренне сопереживаем всем пострадавшим и выражаем надежду, что наш вклад, забота и поддержка помогут им восстановиться от страшных последствий, и в ближайшее время они смогут вернуться к привычной жизни» — говорится в обращении Благотворительного Фонда «Халык».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.