1,4 млн казахстанцев с негативной кредитной историей получили статус «реабилитирован»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадину Абылкасымову, сообщается на сайте Акорды.

Глава агентства рассказала об итогах развития финансового рынка и работе по регулированию финансовых организаций. Особое внимание она уделила мерам, направленным на обеспечение финансовой стабильности. Агентство разработало приоритеты надзорной политики по банковскому, страховому сектору и фондовому рынку, предусматривающие проведение регулярного AQR и стресс-тестирования.

Мадина Абылкасымова также доложила о мерах, предпринимаемых агентством для контроля над исполнением банками надзорных планов по снижению уровня стрессовых активов. В результате за прошедшие полгода объём стрессовых активов снизился на 15,5% (497 млрд тенге) до 2,3 трлн тенге.

В текущих экономических условиях банковское кредитование имело сдержанный характер, отметила председатель агентства. Кредитование экономики увеличилось с начала года на 3,3% и составило 15,1 трлн тенге.

«По поручению Президента проведена дифференциация годовых эффективных ставок вознаграждения и снижены предельные значения по залоговым и ипотечным кредитам. Для восстановления доступа к кредитам для заёмщиков с негативной кредитной историей принят механизм реабилитации заёмщиков, погасивших просрочку. На сегодня 1,4 млн человек получили статус «реабилитирован», – говорится в сообщении.

Председатель агентства также рассказала о завершении лицензирования микрофинансовой деятельности. С начала года лицензии получили 1012 кредитных организаций.

Мадина Абылкасымова сообщила об ужесточении механизма удалённой идентификации клиентов при выдаче микрокредитов с обязательной проверкой биометрии либо двухфакторной аутентификацией. Теперь выдача микрокредитов без проверки клиентов запрещена.

Глава государства поставил перед агентством задачи по поддержанию финансовой стабильности, усилению защиты прав потребителей финансовых услуг и повышению роли финансового рынка в восстановлении экономического роста.

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