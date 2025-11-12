На брифинге председатель правления ТОО «СК-Фармация» Нурлыбек Асылбеков прокомментировал рост расходов на вознаграждение топ-менеджмента в финансовой отчётности за 2024 год.

«Нет, зарплаты на том же уровне — где-то полтора миллиона. Вы назвали 1,4 — примерно так и есть. Поэтому “повышенной” зарплаты у руководства нет. Увеличение фонда связано с тем, что мы привлекаем сотрудников и поднимаем зарплаты персоналу. Зарплата членов правления и руководства остаётся на прежнем уровне», — сказал Асылбеков.

В ходе обсуждения прозвучал и вопрос об оплате труда врачей. Поводом стал пост сотрудницы крупной столичной медорганизации — патологоанатома, чья зарплата за октябрь, с шестью днями без содержания, составила 120 000 тенге.

Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов оценил ситуацию однозначно:

«Честно? Моё личное мнение — мало. Мало мы врачам платим. Во всём мире клиническая медицина — одна из высокооплачиваемых профессий. Но нужно понимать текущую экономическую ситуацию в стране: к сожалению, больше, чем сейчас обеспечиваем своих врачей, мы не можем».