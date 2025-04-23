В Минтруда рассказали, как индексируют пенсии в Казахстане

Вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана Виктория Шегай прокомментировала вопрос индексации пенсионных выплат.
4 июня в кулуарах Сената она пояснила, что повышение пенсий в стране проводится ежегодно в соответствии с действующим законодательством и зависит от прогнозируемого уровня инфляции.
По словам Виктории Шегай, механизм индексации основан на показателях прогноза социально-экономического развития страны.
Как проводится индексация пенсий
«Все пенсионные выплаты индексируются ежегодно в соответствии с прогнозом социально-экономического развития, который определяет средний пороговый уровень роста инфляции», — сообщила вице-министр.
Она отметила, что такой порядок позволяет учитывать инфляционные процессы и поддерживать уровень пенсионных выплат.
Когда возможно дополнительное повышение
Вместе с тем Виктория Шегай подчеркнула, что в отдельных случаях может приниматься решение о дополнительной индексации пенсий.
«В отдельные периоды и только по поручению главы государства принимается решение о дополнительной индексации», — пояснила она.
Таким образом, помимо ежегодного повышения, размер пенсионных выплат может быть дополнительно пересмотрен по решению Президента страны.
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