В Минтруда рассказали, как индексируют пенсии в Казахстане





Вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана Виктория Шегай прокомментировала вопрос индексации пенсионных выплат.

4 июня в кулуарах Сената она пояснила, что повышение пенсий в стране проводится ежегодно в соответствии с действующим законодательством и зависит от прогнозируемого уровня инфляции.

По словам Виктории Шегай, механизм индексации основан на показателях прогноза социально-экономического развития страны.

Как проводится индексация пенсий

«Все пенсионные выплаты индексируются ежегодно в соответствии с прогнозом социально-экономического развития, который определяет средний пороговый уровень роста инфляции», — сообщила вице-министр.

Она отметила, что такой порядок позволяет учитывать инфляционные процессы и поддерживать уровень пенсионных выплат.

Когда возможно дополнительное повышение

Вместе с тем Виктория Шегай подчеркнула, что в отдельных случаях может приниматься решение о дополнительной индексации пенсий.

«В отдельные периоды и только по поручению главы государства принимается решение о дополнительной индексации», — пояснила она.

Таким образом, помимо ежегодного повышения, размер пенсионных выплат может быть дополнительно пересмотрен по решению Президента страны.