1,5 млн тенге за лучший двор: почему победителям не дадут деньги на руки





В Костанае вновь стартует конкурс «Лучший двор» в рамках программы «Таза Қазақстан». Прием заявок начнется 5 июня. Конкурс по выбору самых благоустроенных дворов летом и зимой уже стал традицией для областного центра.

В этом году организаторы увеличили призовой фонд с 3 до 4,5 млн тенге. Победителей определят в трех номинациях, каждая из которых предусматривает финансирование в размере 1,5 млн тенге.

Победителям не будут выдавать деньги на руки

Как отметил руководитель отдела внутренней политики акимата Костаная Олжас Дуйсеков, победители конкурса не получат денежные средства напрямую.

«Хотел бы отметить, что ни один победитель не получает «живых денег». Они могут заказать какой-то товар, услугу, работу и так далее, то есть поставщик, который выиграл данный проект, оплатит эти работы, услуги и так далее», — пояснил он.

Еще одним нововведением стало ограничение для прошлогодних победителей. Дворы, занявшие первые места в 2025 году, не смогут участвовать в конкурсе нынешнего сезона.

На что потратили прошлогодний выигрыш

Одним из победителей прошлого года стал двор дома №69 по улице Толстого. На выигранные средства жители установили освещение возле детской площадки и камеры видеонаблюдения.

По словам жительницы дома Татьяны Пономарёвой, добиться таких результатов удалось благодаря активным и неравнодушным соседям.

«Активная у нас молодежь, молодцы! Особенно мамы. Они настолько активные, хорошие. Поэтому у нас и такой дворик. Начали первые, вторые, третьи, а потом постепенно подключились и остальные подъезды», — рассказала она.

Главное — не победа, а сплоченность соседей

Татьяна Пономарёва отмечает, что жители двора регулярно участвуют в субботниках, помогают друг другу и вместе занимаются благоустройством территории.

По ее мнению, именно добрососедские отношения делают двор комфортным для жизни.

«Общение — это дружба. А дружба — это значит, что мы знаем друг о друге, беспокоимся о детях, готовы помочь в любой ситуации. Я считаю, что наша дружба очень сплоченная», — говорит жительница.

Когда объявят победителей

Прием заявок продлится до 14 июля. После этого конкурсная комиссия будет посещать дворы и оценивать их до 31 июля.

При подведении итогов будут учитывать благоустройство территории, озеленение и активность жителей. Имена победителей станут известны в период с 1 по 15 августа.

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