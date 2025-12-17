Руководителя отдела образования Костаная отправили под стражу





Следственный суд Костаная санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении руководителя отдела образования Костаная Гульсим Уразбаевой.

Как сообщили в правоохранительных органах, решение было принято 2 июня 2026 года в рамках проводимого досудебного расследования.

Напомним, ранее стало известно, что должностные лица ГУ «Отдел образования акимата Костаная» подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных подведомственным учреждениям образования. По данным следствия, преступление могло быть совершено группой лиц.

В рамках расследования были проведены обыски по месту работы и жительства фигурантов дела, после чего руководитель отдела образования была задержана в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса РК.

Расследование продолжается.

Синоптики предупреждают жителей Костанайской области об ухудшении погодных условий По прогнозу, в регионе 5 июня ожидаются дождь, гроза, а на севере, востоке и юге...

В Минтруда рассказали, как индексируют пенсии в Казахстане Вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана Виктория Шегай прокомментировала вопрос индексации пенсионных выплат. 4...