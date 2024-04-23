1,5 миллиона тенге получат ветераны Великой Отечественной войны в Костанае

Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в городе начнутся с велозабега, который пройдет 26апреля. Он будет приурочен к дате отправки на фронт 151-стрелковой дивизии.

Старт пробегу будет дан от городской школы детского творчества. В преддверии праздника запланированы патриотические мерпориятия, а также чествование ветеранов и тружеников тыла. Так, с 29 апреля по 4 мая во дворах, где живут ветераны, волонтеры и молодежные организации организуют субботники. К празднику ветеранам будет выплачено по 1,5 миллиона тенге.

«Областным управлением общественного развития 5-7 мая запланирована благотворительная акция «Ардагерлерге тағзым» поздравление ветеранов войны по месту жительства. С 5-го мая начнется традиционная акция «Фронтовые бригады». Во дворах проживания ветеранов будут организованы поздравления, подготовленные творческими коллективами города. Мероприятие направлено на укрепление исторической связи поколений, формирование положительного эмоционального настроя фронтовиков и уважение к старшим, пережившим войну», — говорит замакима Костаная Мажит Шуленов.

Основные мероприятия пройдут 9 мая. Ветеранов Великой Отечественной войны, которых на сегодня в Костанае осталось лишь девять, доставят в парк Победы в празднично оформленных автомобилях. В 11:00 часов у Мемориала воинам-костанайцам, погибшим в годы войны, состоится торжественный митинг с церемонией возложения гирлянды Воинской Славы к Вечному Огню, минутой молчания и оружейным салютом в память о погибших. После официальной части праздника начнут работу концертные площадки с участием творческих коллективов. Традиционно будут работать военно-полевые кухни, где можно будет попробовать солдатскую кашу.

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