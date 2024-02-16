1,5 млрд тенге на завершение ремонта в Костанайской областной детской больнице просят из бюджета

Капитальный ремонт Костанайской областной детской больницы начался в августе 2020 года. На это из бюджета было выделено 1,2 млрд тенге. 900 млн из них, по официальным данным, бизнесменам уже выплачены. Но завершить ремонт не удалось до сих пор.

Заказчик и подрядчик решают в суде, кто из них прав. В это время врачи и дети находятся в другом здании. Как отмечают в облздраве, в начале года они запросили из областного бюджета 1, 5 млрд тенге на то, чтобы завершить ремонт в здании. Причем обозначили его, как текущий, а не капитальный. А такую большую сумму объясняют ростом цен на стройматериалы и возможной переделкой уже сделанных работ.

«Во-первых, здание большое, квадратная мощность 14 тысяч квадратов, если 1, 5 млрд тенге взять и разделить на 14 тыс. квадратов — на один квадрат фактически выделяется 105 тысяч тенге. Это протяжка не хватающих электропроводов, выведение розеток в палаты, включатели -выключатели. Втрое, протяжка водопровода, потому что по сантребованиям в медкабинетах и палатах должна иметься раковина», — говорит руководитель управления здравоохранения Костанайской области Данияр Джандаев.

При этом непонятно, на сколько процентов здание все же отремонтировали за все это время. Управление здравоохранение утверждает, что исполнительных документов от подрядчиков они не получили, а новая экспертиза показала, что работы проведены на 50 процентов. Сам подрядчик, а это ТОО «Вершина», доказывает, что они провели работы почти на 90 процентов. Причем директор товарищества подчеркивает, что договор с ними расторгнут незаконно.

«То, что вы сейчас пытаетесь завершить текущим ремонтом капитальный ремонт — это вообще незаконно, это раз. Те суммы, о которых вы говорите, они несоразмерны. Официально заявляю, что ТОО «Вершина» готова хоть завтра приступить к работам и завершить капитальный ремонт в сумме не более 300 млн, то есть остаться в рамках той первоначальной суммы, которая изначально закладывалась -1 млрд 200″, — сказал директор ТОО «Вершина» Талгат Хамитов.

Подрядчик отмечает, что им нужна лишь корректировка плана по установке вентиляционной и системы из-за несущих конструкций. К завершению встречи управление здравоохранения и бизнесмен на совместное решение проблемы выйти так и не смогли. И точка в этом споре вновь не поставлена. При этом, как отметили в облздраве, если им будут выделены деньги, определен новый подрядчик, то завершить работы, в качестве текущего ремонта, должны по плану в течение 4 месяцев.

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