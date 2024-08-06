1,7 млн казахстанских школьников обеспечат бесплатным питанием

О подготовке к 2024-2025 учебному году на заседании Правительства рассказал министр просвещения РК Гани Бейсембаев.

По его словам, новый учебный год в 7,9 тысяч организациях среднего образования начнут 3,9 миллионов детей, в том числе 360 тысяч первоклассников.

«На сегодня уже 90% школ обеспечили учебниками. Наряду с этим продолжается поддержка учащихся из социально уязвимых категорий. Для приобретения необходимых товаров и школьных принадлежностей в рамках Всеобуча выделено 22,6 млрд тенге. Таким образом материальную поддержку для подготовки к школе получат 510 тысяч детей», — сообщил глава министерства.

Также с 1 сентября этого года бесплатным питанием будут охвачены 1,7 млн казахстанских школьников. В их числе учащиеся 1-4 классов, а также дети из малообеспеченных семей.

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