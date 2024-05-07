1,7 млрд тенге должны костанайцы за тепло к началу летних ремонтов

Чтобы подготовить Костанай к следующему отопительному сезону, направляется почти 5 млрд тенге. Причем, 4 млрд их него — это бюджетные деньги, на которые планируется привести в порядок 2,6 км тепловых сетей, капитально отремонтировать 4 котла на двух ТЭЦ, построить разделительный силовой трансформатор и провести теплоизоляцию почти 11 тыс. км теплосетей.

«В связи с крайне высокой степенью износа теплосетей и участившимися порывами на тепловых сетях в микрорайоне «Аэропорт», было принято решение о реализации в 2024 году мероприятия по реконструкции магистральных и внутриквартальных тепловых сетей на сумму более 1 млрд тенге. Это позволит обеспечить надёжность и повысить качество теплоснабжения потребителей микрорайона», — Денис Петрухно, руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная.

В связи с начатыми ремонтными работами, отмечают в акимате областного центра, у основной части потребителей города поэтапно, начиная со 2 мая и по 20 мая, а где-то и до 1 июня, не будет горячей воды. Еще одна серьезная проблема, по мнению специалистов, это задолженность потребителей за потребленную тепловую энергию и горячее водоснабжение. С учетом марта этого года — это уже 1,7 млрд тенге. 843 млн тенге из этой суммы приходится на население. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года задолженность выросла на 26%.

«У нас если за газ не платят, им газ отключают, если за свет, то свет отключают, в автобусе бесплатно никто не ездит. Почему наши люди привыкли за тепло не платить и еще с таким ростом идем? Если вдуматься для КТЭК 1,7 млрд тенге — это большие деньги. Они могли и сами свои сети и зарплату подымать. Мы не даем им. Держим им тариф, не платим платежи и хотим, чтобы предприятие работало», — Марат Жундубаев, аким Костаная.

Пока же процесс принудительного взыскания идет очень трудно. При этом КТЭК сейчас занимается разработкой новой билингвой программы, предусматривающей дистанционное считывание показаний приборов учета тепла, не прибегая к услугам сторонних организаций. Работники абонентской службы будут снабжены специальными планшетами, в итоге формироваться квитанции по оплате будут намного быстрее. Возможно, первый этап этой программы стартует уже в октябре этого года.

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