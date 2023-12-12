1 января завершится мораторий: в правительстве сообщили чего ждать бизнесменам

Что будет с проверками малого и среднего бизнеса в Казахстане? На этот вопрос ответил заместитель премьер-министра Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Жамаубаев отметил, что бюджет, скорее, больше пополнится за счет законных налогов.

«Динамика очень хорошая за последние 3-4 года, у нас из года в год местный бюджет перевыполнен, поскольку мы правильное решение приняли, что многие предприятия сейчас КПН платят в местный бюджет, поэтому мы ожидаем значительный рост налогов», — сказал он.

Ерулан Жамаубаев сообщил, что в 2024 году повально проверять бизнес не будут.

«Что касается штрафов, у нас нет задачи повально устраивать проверки по малому и среднему бизнесу, поскольку у нас есть четкие критерии работы системы управления рисками, поэтому за счет штрафов, я не думаю, что будут большие пополнения. Тем более мы из года в год количество проверок сокращаем. Обращаем внимание не на количество, а на качественные вещи», — заключил он.

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