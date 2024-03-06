1 миллион тенге к 8 Марта. Кому положена помощь?

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Акиматы оказывают соцпомощь нуждающимся казахстанцам к 21 памятному и праздничному дню. Об этом сообщили в Минтруда и соцзащиты населения РК, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Соцпомощь предоставляется без истребования заявлений от получателей согласно списку, утверждаемому местным исполнительным органом по представлению уполномоченной либо иных организаций», — сообщили в министерстве.
В управлении занятости и социальных программ города Алматы в свою очередь сообщили, что к Международному женскому дню многодетным семьям, состоящим на учете нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, оказывается единовременная социальная помощь в размере одного миллиона тенге для приобретения жилья.
По информации управления занятости и социальных программ города Алматы, аналогичная денежная выплата предоставляется данной категории населения и к другим праздничным датам, таким как:
- Новый год — 1-2 января;
- Наурыз мейрамы — 21-23 марта;
- Праздник единства народа Казахстана — 1 мая;
- День столицы — 6 июля;
- День Конституции — 30 августа;
- День Республики — 25 октября;
- День независимости — 16 декабря.