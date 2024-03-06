1 миллион тенге к 8 Марта. Кому положена помощь?

«Соцпомощь предоставляется без истребования заявлений от получателей согласно списку, утверждаемому местным исполнительным органом по представлению уполномоченной либо иных организаций», — сообщили в министерстве.

В управлении занятости и социальных программ города Алматы в свою очередь сообщили, что к Международному женскому дню многодетным семьям, состоящим на учете нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, оказывается единовременная социальная помощь в размере одного миллиона тенге для приобретения жилья.

По информации управления занятости и социальных программ города Алматы, аналогичная денежная выплата предоставляется данной категории населения и к другим праздничным датам, таким как: