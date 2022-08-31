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Погода 1 сентября порадует костанайцев 35-градусной жарой

lv.sputniknews.ru

Днем на западе области 1 сентября ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 9-14, днем на западе области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 13-18, на западе области 21, днем 32-37 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 16-18, днем 33-35 тепла

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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