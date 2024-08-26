1 сентября в школу идут не все. Управление образование Костанайской области сделало уточнение

Торжественные мероприятия к Дню знаний традиционно пройдут 1 сентября во всех регионах страны, сообщает пресс-служба управления образования Костанайской области.

Новый 2024-2025 учебный год начнут почти 11 тысяч первоклассников Костанайской области.

«Для 1-ых и 11-ых классов 1 сентября будут организованы линейки на тему «Мектебім – мейірім мекені». В этот день учащиеся только первых и одиннадцатых классов приходят в школу 1 сентября», — говорится в сообщении пресс-службы управления образования Костанайской области.

В областном ведомстве уточнили, что 2 сентября – в первый учебный день нового учебного года – пройдет Единый классный час «Менің Отаным – Қазақстан» для всех школьников. Далее уроки по расписанию.

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