1 сентября выпадает на воскресенье: перенесут ли линейки в школах Казахстана

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Перенесут ли в этом году линейки для школьников, ответил министр просвещения Гани Бейсембаев, передает informburo.kz
Начало нового учебного года выпадает на воскресенье.
«Как всем известно, 1 сентября – это традиционный знаковый день. Поэтому празднование и начало сбора всех детей пройдёт как всегда, как и в другие года не отменялось. Поэтому и в этом году 1 сентября пройдут линейки (без переноса. – Авт.), посвящённые Дню знаний», – сказал Гани Бейсембаев в кулуарах правительства.
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