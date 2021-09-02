1 «Ы» класс открылся в школе близ Нур-Султана

В городе Косшы в Акмолинской области количество первоклассников в новом учебном году превысило показатели 2020 года. В средней школе № 2 были вынуждены добавить 1 «Ы» класс, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщил корреспонденту руководитель отдела образования по Целиноградскому району Канат Ахметов, в новом учебном году количество первоклассников в городе превысило 1000 учеников.

«В 2021 году в Косшы в школе № 1 имени Рахимжана Кошкарбаева города Косшы — 385 первоклассников. В средней школе № 2 — 635 первоклассников. В школе-лицее «Академия бизнеса «Дара» — 96 первоклассников.

В общем в городе в текущем году 1 116 первоклассников. Это больше, чем было в прошлом году. В прошлом году в школе на Лесной поляне было 480 первоклассников. В первой школе было 320″, — сообщил Канат Ахметов.

По его словам, в школе, расположенной на Лесной поляне, в текущем году из-за большого количество первоклассников были вынуждены добавить 1 «Ы» класс. Всего в школе 26 первых классов.

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