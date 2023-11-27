10 000 долларов я отдала сразу. По 11 эпизодам совершения мошенничества обвиняется костанаец

Дочь Валентины Степаненко, как рассказала пенсионерка в суде, в апреле этого года легла в больницу на долгое обследование. Оттуда регулярно звонила в восемь часов вечера. Но, уже в один из майских вечеров звонка не было.

Раздался он только около 21 часа, и плачущая женщина, не своим голосом рассказала матери, что она попала под машину, у неё разбита губа, сломаны нога и рёбра, и с головой тоже, что-то не в порядке.

«И, самое главное, что попала она под машину, женщина-шофер была. Тоже попала она в аварию, в тяжелом состоянии. Сейчас, говорит, в больнице, с ней надо, говорит, рассчитываться. Деньги ей надо заплатить, говорит. Шесть миллионов», — говорит потерпевшая Валентина Степаненко.

Пенсионерка рассказала, что дочь знала о наличии у неё денег, и передавала трубку мужчине, который представился следователем, и обещал помочь. Валентине, по её словам, деваться ей было некуда, и она согласилась на помощь. За деньгами быстро приехали.

«Они приехали, 10 тысяч долларов я отдала сразу, а потом, через время, он снова пришел, забрал у меня тысячу долларов, и миллион восемьсот тысяч тенге», — говорит потерпевшая.

Кто приходил за деньгами, пенсионерка, по её словам, определить не сможет. На голове у человека был надет капюшон, на лице медицинская маска. Но, ныне подсудимый костанаец Владислав Оганесян, не отрицает того, что это был он. Молодой человек признает вину. Он рассказал, что долгое время находился в поисках работы

— На форуме социальных инженерий оставил заявку о том, что нужна работа. Написал в Телеграмме человек, и предложил. В Телеграмме неустановленное лицо сообщило мне адрес, на котором нужно забрать денежные средства.

— Сумму говорил, какая?

— По сумме не говорил.

— Как забрали деньги, поехали на банкомат Форте банка, и отправили 90% неустановленному лицу.

И так, по материалам дела, Владислав сделал 11 раз. Каждый раз пенсионеры лишались миллионов из своих накоплений. Все эти эпизоды обвинение теперь квалифицирует, как мошенничество, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно. На процессе продолжается допрос потерпевших.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.