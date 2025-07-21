Женщина, которая долгие годы стояла в очереди на получение жилья, унаследовала долю в доме родителей и подарила её соседке.

Жительница Петропавловска, одна воспитывающая троих несовершеннолетних детей, с 2007 года состояла на учёте нуждающихся в жилье по категории «государственный служащий».

После смерти родителей она унаследовала ¼ часть жилого дома площадью 20,2 кв. м (в том числе 10,5 кв. м жилой площади) в селе Ольшанка.

В 2023 году истец передала принадлежащую ей долю дома по договору дарения соседке. Спустя год, по программе кредитования очередников местных исполнительных органов, ей была распределена квартира в Петропавловске.

Однако отдел жилищно-коммунального хозяйства отказал женщине в заключении договора купли-продажи, сославшись на то, что ранее отчуждённое жильё было пригодным для проживания (п. 2 ст. 72 Закона «О жилищных отношениях»).

Обращаясь в суд, женщина потребовала обязать отдел ЖКХ заключить с ней договор купли-продажи.

Суд, изучив материалы дела, установил, что унаследованное жильё площадью 10,5 кв. м не соответствует санитарным и техническим требованиям. Общая площадь доли составляет 20,2 кв. м, тогда как в соответствии с п. 1 ст. 75 Закона «О жилищных отношениях» установленная норма жилой площади — не менее 15 кв. м на одного человека.

Кроме того, отделом ЖКХ не было учтено наличие в семье разнополых детей, что требует обеспечения условий для их раздельного проживания в соответствии с действующими нормами.

Суд удовлетворил требования истца и обязал отдел ЖКХ заключить договор купли-продажи с участником жилищной программы.

Решение вступило в законную силу.

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