10 человек избили и ограбили костанайца

21 ноября в Костанае, около 22:00 часов, 10 человек избили 34-летнего жителя областного центра. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области
Пострадавший незамедлительно позвонил на «102». О произошедшем он также сообщил сотрудникам полиции пешего патрулирования. Потерпевший рассказал, что группа незнакомых лиц избили его и забрали деньги в сумме 20 тысяч тенге, а также велосипед.
Инспекторы патрульной полиции Байбол Жансугуров и Жандос Тайшенов незамедлительно позвонили в ЦОУ и попросили зафиксировать местоположение подозреваемых. Дальше полицейские вместе с пострадавшим обнаружили подозреваемых на соседней улице.
Сотрудники полиции, подойдя к группе молодых людей, заметили, что они были нетрезвыми. В этот момент пострадавший опознал двоих из них.
На законные требования стражей порядка молодые люди отреагировали агрессивно. Инспектор Жансугуров вызвал подкрепление. До прибытия оперативной группы полицейские удерживали злоумышленников.
В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование, зарегистрированное по статье статье 293 часть 1 Уголовное кодекса «Хулиганство».
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