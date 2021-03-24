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10 человек скончались от коронавируса и пневмонии в Казахстане за сутки, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
На 24 марта лечение от КВИ продолжают получать 22 014 человек (19 246 КВИ+ и 2 768 КВИ-), из них в стационарах находятся 6537 пациентов, на амбулаторном уровне — 15 477 пациентов.
• в тяжелом состоянии — 304 пациента,
• в состоянии крайней степени тяжести — 75 пациентов;
• на аппаратах ИВЛ — 42 пациента.
Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19
На 22 марта 2021 года зарегистрировано 15 новых случаев заболевания, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 150 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано:
заболевших — 50 146, случаев с летальным исходом — 667, всего выздоровели 46 711 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области