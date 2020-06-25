10 ЦОНов Костанайской области не будут работать в субботу 27 июня

27 июня ЦОНы городов Костанай, Рудный, Житикара, Лисаковск, Аркалык и Тобыл работать не будут. Согласно постановлению №33 главного санитарного врача Костанайской области в этих городах с 00.00 часов 27 июня по 28 июня включительно вводится режим локдауна (запрет свободного входа или выхода из определенной зоны в связи с чрезвычайной ситуацией).

Во всех районных центрах ЦОНы будут работать по установленному временному графику с 10.00 до 18.00.

«27 июня ЦОНы городов Костанай, Рудный, Житикара, Лисаковск, Аркалык и Тобыл работать не будут. Что касается работы ЦОНов в Костанае, прием граждан в которых ведется по предварительной брони, то есть нюансы. Тем услугополучателям, кто забронировал очередь заранее на субботу 27 июня, придется очередь перебронировать. Услуги в центрах обслуживания населения Костаная оказываться не будут. Бронировать очередь можно несколькими способами: через специальный сервис на портале электронного правительства egov.kz, по номеру 1414, а так же через Telegram бот EgovKzBot2.0», — пояснила PR-менеджер филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по Костанайской области Ярослава Богатырева.

Напомним, что центры по обслуживанию населения Костанайской области временно изменили свой график работы. Согласно постановлению главного санврача региона N29 с 19 июня ЦОНы принимают граждан с понедельника по субботу включительно с 10.00 до 18.00 часов.

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм посещение ЦОНов возможно при обязательном наличии медицинской маски. Так же необходимо соблюдать социальную дистанцию.

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