10 детей выпали из окон в Костанайской области. Родителей могут наказать

Больше всего случаев выпадения детей из окон, конечно, регистрируется в городах и густонаселенных пунктах, с большим количеством высотных зданий. В этом году в четырех случаях с высоты падали несовершеннолетние жители Костаная, в двух маленькие рудничане, по одному случаю зарегистрировано в Лисаковске и Житикаре, а также в Алтынсаринском и Костанайском районах. Возраст выпавших детей от 2 до 7 лет.

Как и в прошлом году, к счастью, обошлось без трагических итогов. Но, в каждом случае, как говорят медики, при падении ребенок получает множественные, серьезные травмы. Рудненский трехлетний мальчик, который выпал из окна четвертого этажа 8 дней назад, до сих пор находится в детской областной больнице. Сотрудники ДЧС региона уже не первый год стараются заранее напомнить родителям малышей об особой бдительности в теплое время года.

«Детям сейчас, в теплую погоду, очень интересно посмотреть на улицу. Есть такие моменты, когда пролетают самолеты, детям интересно забраться на окна и посмотреть. Москитная сетка не является защитой», — сообщил начальник отдела предупреждения ДЧС Костанайской области Ерден Нуржанулы.

Недавно сотрудники ДЧС, как мы уже рассказывали, начали акцию по бесплатной установке блокираторов на окна квартир, в которых проживают многодетные семьи. За июль таких устройств было установлено два десятка. Но, как отмечают спасатели, о безопасности детей должны заботиться сами взрослые. Тем более возможности для этого есть.

«Сейчас очень много различных приспособлений, имеются блокираторы, имеются замки, также устанавливаются на окна решетки», — сообщил Ерден Нуржанулы.

По словам сотрудников ДЧС, чаще всего родители выпавших и получивших травмы детей, признают, что сами виноваты в произошедшем, и говорят, что не уследили. Но, как отмечает уполномоченная по правам ребенка по Костанайской области, с недавних таких беспечных взрослых в Казахстане могут привлечь к уголовной отвественности.

«Да, тут чисто 127 статья, неисполнение родительских, или законных представителей, обязанностей по воспитанию и защите прав детей. Просто, нам нужно об этом чаще говорить. Я, допустим, в своих постах всегда пишу: «Давайте будем смотреть и подключать бдительность». Такие факты у нас, к сожалению, бывают часто, нужно их масштабировать, и привлекать общество, для того, что бы каждый родитель задумывался над этой проблемой», — отметила уполномоченный по правам ребенка по Костанайской области Несибели Басенова.

Наказанием за отсутствие присмотра за ребенком, по закону, может стать штраф в размере от 10-и до 25-и МРП, либо даже арест на срок до десяти суток.

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