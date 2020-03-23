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10 фактов нарушения режима ЧП зафиксировали за сутки в Костанайской области

www.the-village.kz

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В области за прошедшие сутки зафиксировано 10 фактов нарушений режима ЧП, сообщили в ДП Костанайской области

В Костанае 3 факта, В городе Житикара 3 факта, в Рудном 2 факта и по одному факту в Костанайском и Амангедьдиском районах. Владельцы кафе привлечены к административной ответственности.

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