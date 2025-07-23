Специализированный суд по административным правонарушениям города Костаная рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении граждан Е., К., Г. и Г.. Все четверо были признаны виновными по ст.667 ч.1 КоАП РК за неповиновение законному распоряжению сотрудника правоохранительного органа. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в Сити-центре. Гр.Е.. и К. находясь в состоянии алкогольного опьянения, оказали сопротивление при попытке сотрудников полиции сопроводить их в управление полиции города Костаная.

На законные требования полицейских мужчины отреагировали агрессивно, отказывались сесть в патрульную машину и следовать в управление полиции.

Впоследствии на место прибыли братья Г., которые вмешались в ситуацию и также оказали активное сопротивление, законным действиям сотрудников полиции, препятствуя исполнению ими служебных обязанностей.

По результатам судебного разбирательства, суд признал всех указанных лиц виновными. В отношении Е. и К. назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток каждому. Братья Г. получили арест сроком на 10 суток каждый.

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