10 колледжей Костанайской области выбраны для участия в проекте «Жас маман»

В нынешнем году 3 колледжа нашей области были выбраны для участия в республиканском проекте «Жас маман». Благодаря этому уже сейчас в учебных заведениях обновляется техническое оснащение. А в следующем году к проекту присоединиться еще 7 заведений, для этого предусмотрено около 2 млрд тенге, передает alau.kz

В Костанайском политехническом высшем колледже учится более 1300 студентов. Все они в будущем мечтают стать профессионалами своего дела. И сейчас шансов на это у них стало больше. Ведь колледж был выбран для участия в республиканском проекте «Жас маман».

«По проекту «Жас маман» нам государством выделено 327 млн тенге для того чтобы мы могли приобрести то оборудование, которое в последующем позволит вести подготовку кадров на более высоком уровне. Вот например, 2 шкафа. Один из них холодильный и второй морозильный», — рассказал заместитель директора Костанайского политехнического высшего колледжа Жумагали Сатубалдин.

Дальше можно увидеть современные печи, оборудование для производства макарон и еще много новой техники. Оборудование еще приходит и часть еще даже не успели распаковать. Вот эта техника для подготовки по специальности хлебопекарное, макаронное, кондитерское производство. Но и это не все чего ждут. До декабря придет оборудование и для подготовки специалистов по электроснабжению.

«Это оборудование в основной массе зарубежного производства. Это Италия, Франция, США. Это очень хорошее, прекрасное оборудование. И мы очень рады, что оно есть у нас», — пояснил Жумагали Сатубалдин.

Итак, в чем же суть проекта «Жас маман»? В том, чтобы помочь учебным заведениям страны в подготовке профессиональных кадров. Для этого было определено 100 наиболее востребованных специальностей. Но что нужно для хорошего обучения? В первую очередь качественная материально-техническая база.

«Участие колледжей в проекте очень важно. Для подготовки специалистов востребованных как на республиканском уровне, так и на международном. Кроме того, колледжи становятся центрами компетенций по заявленным специальностям, также они готовят участников для World Skills», — рассказала руководитель отдела ТиПО управления образования акимата Костанайской области Айнур Хайруллина.

Проект поделен на несколько этапов. В этом году техника обновится также еще в двух учебных заведениях. Это костанайский колледж автомобильного транспорта и строительный колледж. Для этого был выделен почти 1 млрд тенге. На следующий год государством планируется

«В 2021 году реализацию продолжат 7 колледжей. Это Костанайский колледж бытсервиса, Костанайский индустриально-педагогический, Житикаринский политехнический колледж, Аулиекольский сельскохозяйственный клледж, профессионально-технический колледж имени Камшат Доненбаевой, Федоровский сельскохозяйственный и также Лисаковский технический колледжи», — уточнила Айнур Хайруллина.

В выбранных колледжах готовят специалистов по отраслям: транспорт, сельское хозяйство, строительство, IT-технологии, горнодобывающая промышленность и так далее.

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