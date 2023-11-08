За изнасилование в извращенной форме и смертельное избиение возлюбленной 10 лет получил житель Костанайской области

Фёдоровский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении мужчины, до смерти забившего свою возлюбленную. Об этом сообщается в инстаграм аккаунте Фёдоровские новости @fedorovkanews.kz

Как выяснилось, агрессию мужчина проявлял с самого начала отношений. После двух месяцев совместного проживания потерпевшая поняла, что с подсудимым дальнейшая жизнь не сложится. И пара рассталась.

Но, спустя некоторое время, в мае, снова встретилась. Женщина намеревалась вернуть подаренный ей сотовый телефон, и подсудимый, видимо надеявшись на примирение, пришел к ней с алкогольными напитками. Во время застолья между ними снова возникла ссора, в результате которой мужчина умышленно нанес бывшей сожительнице множественные удары кулаками, а также металлическим предметом, повлекшими по неосторожности смерть.

Продолжая свои преступные действия, подсудимый, используя беспомощное состояние своей жертвы, совершил изнасилование в естественной и извращенной формах. Затем спокойно уснул. ​ Утром злоумышленник обнаружил, что женщина не подает признаков жизни. Тогда подсудимый позвонил своему знакомому, а тот по приезду, сообщил о случившемся в отдел полиции района.

Потерпевшая сторона просила суд назначить максимальный срок преступнику. Учитывая степень тяжести совершенного преступления, суд, под председательством Н. Берликешевой, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. К тому же, удовлетворил гражданский иск потерпевшей о взыскании морального вреда в сумме три миллиона тенге в полном объеме.

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