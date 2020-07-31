10-летний мальчик упал в открытый люк с водой в Костанае

10-летний Темирлан Картбаев провалился в открытый люк, наполненный холодной водой. Об этом Алау рассказал дедушка мальчика Жанат Картбаев.

Ребенка спасли его друзья. Они помогли выбраться Темирлану из двухметрового колодца. При падении мальчик ударился о железные балки и на некоторое время потерял сознание. Темирлан уже перенес операцию и сейчас находится в удовлетворительном состоянии.

«29 июля, примерно в 13:30 мой внук вместе с друзьями играли на улице. Они шли по тротуару, что на перекрестке улиц Бородина-Пушкина. Прям на тротуаре лежал знак «Пешеходный переход» Тамерлан наступил на него и провалился в двухметровый колодец, наполненный водой. Хорошо, мальчишки быстро среагировали и все обошлось. Они вытащили его за руку. В самом колодце было 1,5 метра холодной воды и два железных штыря. Данные его друзей я уже передал в ДЧС Костанайской области, они обещали поощрить мальчишек за смелость»,- рассказал Жанат Картбаев.

По словам Жаната Картбаева, колодец принадлежит «Казахтелекому». После происшествия проблему быстро устранили.

«Мы выяснили, что колодец принадлежит «Казахтелекому», именно они должны заниматься его обслуживанием. Также нам сообщили, что по колодцу проехалась тяжелая машина, которая занимается ремонтными работами в этом районе и повредила крышку люка. В последствии они должны были заметить эту крышку вечером, но как мы видим, ее просто прикрыли дорожным знаком»,- говорит Жанат Картбаев.

Родственники возмущены таким халатным отношением и не намерены просто так оставлять это дело.

«Мы уже написали заявление в полицию и прокуратуру. Тамерлан до понедельника еще будет находится в больнице, получает лечение. Постоянно меняют повязку на голове, капают антибиотики, так как вода была грязная, чтобы не было никакой заразы, раны открытые»,- сказала мама мальчика Айгуль Картбаева.

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