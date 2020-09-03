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10-летнюю девочку сбили в Костанае

фото из открытых источников

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10-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Костанае, об этом сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области

2 сентября около 12:00 часов, 37-летний водитель, управляя автомобилем марки «Mercedes Benz», следуя со стороны улицы Узкоколейная в сторону улицы Кобланды Батыра, совершил наезд на несовершеннолетнюю, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате ДТП девочка была госпитализирована в детскую областную больницу. По факту ДТП ведется расследование.

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