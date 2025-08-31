 Ya Metrika Fast
10-летнюю девочку спасли сотрудники ДЧС в Костанае

— 31.08.2025 17:11
Изображение для новости: 10-летнюю девочку спасли сотрудники ДЧС в Костанае

Фото взято с сайта ortcom.kz

В Костанае во дворе одной из многоэтажек девочка забралась на дерево и не смогла спуститься. Прохожие вызвали спасателей.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место, поднялись по выдвижной лестнице и аккуратно спустили ребёнка. К счастью, помощь врачей не понадобилась — всё обошлось.

Спасатели напоминают родителям: следите за играми детей — обычное любопытство может обернуться опасной ситуацией.



