Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место, поднялись по выдвижной лестнице и аккуратно спустили ребёнка. К счастью, помощь врачей не понадобилась — всё обошлось.

Спасатели напоминают родителям: следите за играми детей — обычное любопытство может обернуться опасной ситуацией.

