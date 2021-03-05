10 марта пройдут общественные слушания о переводе времени в Костанайской области

На следующей неделе в Костанае состоятся общественные слушания о переводе времени. Они назначены на 10 марта. Сторонники идеи вновь перевести стрелки часов утверждают, что это благотворно скажется на здоровье, ведь люди начнут жить по природному времени. Но медики считают, что очередной временной скачок как раз негативно повлияет на самочувствие многих, передает alau.kz

Уже 16 лет Костанайская область живет, позабыв о том, что когда-то все жители регулярно переводили стрелки часов. Понятия «зимнего» и «летнего» времени для нашего региона стерлись. Но некоторые костанайцы полагают, что закрепление нынешней временной нормы произошло в отрыве от природной. Активисты говорят о том, что неверный подход к выбору времени влияет на здоровье и создает некомфортные условия для жизни. Чтобы все встало на свои места часы, по их мнению, нужно вновь перевести — на этот раз на час назад. Тогда природное время и социальное приблизятся друг к другу. Но вот врачи считают, что очередные манипуляции с циферблатом повлияют на здоровье гораздо сильнее, чем об этом говорят сейчас.

«Наш организм уже привык к одному определенному времени. Чтобы перестроиться на новый режим понадобятся недели, месяцы возможно кому-то. За это время у нас прирастет количество инсультов, инфарктов, обострение хронических заболеваний»,- сообщила Асемгуль Кожахметова, врач общей практики поликлиники № 4 города Костанай.

Схожее мнение можно встретить и у некоторых зарубежных специалистов. К примеру, часть российских медиков утверждают, что перевод часов провоцирует стрессы, влияет на рост числа обращений в скорую помощь и даже приводит к учащению дорожно-транспортных происшествий. Стоит ли доводить до проверки этих выводов практикой, медики нашего региона не считают нужным. По их мнению, гораздо важнее предупредить негативное воздействие на организм, чем дожидаться подтверждения подобных доводов ценой человеческого здоровья.

«Пациентам нужно будет заново перестраиваться на новый график работы, новый график сна. Для организма, для внутренних биологических часов повлияет нехорошо. Я считаю, что все-таки наш организм уже привык к этому времени, которое у нас на данный момент есть без всяких переводов. Мы уже живем достаточно длительное время вот так и на данный момент переводить время бессмысленно»,- сказала Асемгуль Кожахметова.

Все «за» и «против» в нашей области хотят обсудить уже на следующей неделе. Областной акимат объявил о том, что 10 марта состоятся общественные слушания.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.