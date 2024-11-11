В социальных сетях появилось сообщение о трагическом случае с 10-месячным ребенком, который произошёл в Костанае. То, что произошло в своем аккаунте описала мама ребёнка Акгуль Бердимурат.

По её словам, 1 ноября она обратилась в Костанайскую областную детскую больницу с 10-месячным сыном. У ребёнка, сообщает мама, была незначительная отдышка.

«Нас осмотрели, сказали есть слабый хрип и решили оставить в больнице, чтобы сделать анализы и рентген, чтобы исключить пневмонию. Я предупредила, что у сына есть аллергия на ряд антибиотиков и некоторые препараты. Положили в процедурный, потому что не было мест. Ребенок играл, ползал, был в хорошем настроении. Ставили уколы, системы. Ближе к ночи одышка ухудшилась. Позвала медсестру, поставили еще уколы и ушла. Всю ночь сын плакал и я носила его на руках в коридоре. В субботу утром при обходе врач ничего не сказала о диагнозе, пробежалась, сказала медсестре колоть что-то и ушла. Дали рецепт на пульмикорт и преднизолон, нам пришлось это всё купить в аптеке. Поставили кислород, но он вообще не держался и выпадал, ставили обезболы. В один момент мне показалось, что одышка стала меньше. Но ночью опять стало хуже. Он не ел, не спал и всё время плакал. Медсестра сказала поставить кислород и держать. В воскресенье утром к 7 прошел консилиум, все доктора посмотрели и сказали: «Всё хорошо». Предположили, что может что-то проглотил и из-за этого не может дышать. Поставили сибазон. Ребенок стал очень вялым, даже на уколы не реагировал. Сделали рентген. Поставили диагноз односторонняя бронхопневмония», — описывает происходящее мама ребёнка Акгуль Бердимурат.

По словам женщины, потом пришли врачи. Сказали, что ребенка нужно положить в реанимацию.

«В 13:30 меня позвали в реанимацию врачи. Я зашла и реаниматолог сказал: «У меня плохая новость». Подумала, может что-то случилось с ребенком, может выявили что. “К сожалению, вашего сына не стало в 13:00″. Эти слова я никогда в жизни не забуду. Я была в истерике, ругалась, кричала. Они все начали суетиться, собрали мои вещи и принесли мне. Я вызвала полицию, мужа. Моего мальчика здорового, который играл, ползал я привезла в больницу, из которой он уже не вышел живым. 3 дня и 2 ночи он не спал, не ел, ему становилось только хуже. Он плакал и мучился всё это время. Плакал и просил помощи! За 2 часа в реанимации моего сына не стало!», — написала в посте в своем аккаунте Акгуль Бердимурат.

За комментарием мы обратились в пресс-службу управления здравоохранения Костанайской области.

«Управление здравоохранения выражает искренние соболезнования родным и близким скончавшегося в Костанайской областной детской больнице. В связи с данным случаем проводятся внутренняя проверка Управлением здравоохранения. Также сообщаем, что по факту происшествия будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Результаты экспертизы и заключения Комитета контроля качества и медицинской фармацевтической деятельности будут представлены», — говорится в ответе управления здравоохранения.

Также мы запросили информацию в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.