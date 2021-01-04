10 миллионов человек планируют вакцинировать от коронавируса в Казахстане

Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что в Казахстане планируется вакцинировать от коронавируса 10 миллионов человек, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Алексей Цой отметил, что есть договоренность на два миллиона доз вакцин российского производства «Спутник V». Она поставляется в Казахстан в виде субстанции и в дальнейшем производится на базе Карагандинского фармацевтического завода.

«То есть два миллиона доз гарантировано. У нас сейчас ведутся переговоры по дальнейшим поставкам. Пока два миллиона доз. В целом мы планируем привить порядка 10 миллионов человек — это 55 процентов. Мы определили основные уязвимые группы населения, которые имеют непосредственный контакт с больными. Пока это категория от 18 до 60 лет. В инструкциях по применению российской вакцины, которая у нас есть в доступности, пока заявлен возраст от 18 до 60 лет», — пояснил министр на брифинге СЦК.

Если возрастной диапазон будет расширен, то возможно и увеличение количества участников вакцинации, отметил Алексей Цой.

«Российская вакцина должна быть зарегистрирована ориентировочно в третьей декаде февраля. В дальнейшем она сможет поступить в регионы Казахстана и уже мы сможем начать эту вакцинацию», — добавил Алексей Цой.

По его словам, казахстанская вакцина QazCovid-in по прогнозу должна поступить в марте, после чего также начнется поэтапная вакцинация.

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