10 миллионов человек планируют вакцинировать от коронавируса в Казахстане

Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что в Казахстане планируется вакцинировать от коронавируса 10 миллионов человек, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Алексей Цой отметил, что есть договоренность на два миллиона доз вакцин российского производства «Спутник V». Она поставляется в Казахстан в виде субстанции и в дальнейшем производится на базе Карагандинского фармацевтического завода.
«То есть два миллиона доз гарантировано. У нас сейчас ведутся переговоры по дальнейшим поставкам. Пока два миллиона доз. В целом мы планируем привить порядка 10 миллионов человек — это 55 процентов. Мы определили основные уязвимые группы населения, которые имеют непосредственный контакт с больными. Пока это категория от 18 до 60 лет. В инструкциях по применению российской вакцины, которая у нас есть в доступности, пока заявлен возраст от 18 до 60 лет», — пояснил министр на брифинге СЦК.
Если возрастной диапазон будет расширен, то возможно и увеличение количества участников вакцинации, отметил Алексей Цой.
«Российская вакцина должна быть зарегистрирована ориентировочно в третьей декаде февраля. В дальнейшем она сможет поступить в регионы Казахстана и уже мы сможем начать эту вакцинацию», — добавил Алексей Цой.
По его словам, казахстанская вакцина QazCovid-in по прогнозу должна поступить в марте, после чего также начнется поэтапная вакцинация.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области