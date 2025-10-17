В Казахстане пришли к выводу, что действующая ставка обязательных пенсионных взносов в размере 10% не обеспечивает будущим пенсионерам достаточного уровня дохода. Об этом говорится в годовом актуарном отчёте ЕНПФ за 2024 год, передаёт LS.
Согласно расчётам, проведённым Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), чтобы обеспечить коэффициент замещения доходов хотя бы на уровне 30%, взносы должны составлять не менее 13% в течение 40 лет или 18% — при 30-летнем стаже.
«Даже при длительном участии в накопительной системе ставка в 10% не позволяет достичь планируемой доли от прежнего заработка. Например, для 20-летнего стажа потребуется ставка 29,2%», — отмечается в отчёте.
Новая модель «4+1»
Казахстанские эксперты подготовили пакет предложений по модернизации пенсионной системы, включая внедрение модели «4+1». Она предполагает замену существующего условно-накопительного механизма работодателей на смешанную систему :
-
4% — на индивидуальные пенсионные счета работников (с правом собственности и наследования);
-
1% — на общий страховой счёт, из которого будет выплачиваться пожизненная пенсия.
Таким образом, совокупная ставка обязательных пенсионных взносов может вырасти до 14%.
После выхода на пенсию граждане будут получать выплаты из нескольких источников:
-
обязательных накоплений в ЕНПФ (10%),
-
взносов работодателей (5%),
-
индивидуального пенсионного счёта (4%),
-
общего страхового счёта (1%).
Международный опыт
Авторы документа указывают, что в большинстве стран ОЭСР средний уровень пенсионных взносов достигает 18,2%, что позволяет формировать устойчивую систему выплат.
«Пенсионная ставка в 10% не обеспечивает адекватного дохода в будущем. В долгосрочной перспективе требуется поэтапное повышение уровня отчислений — за счёт участия работодателей и стимулирования добровольных накоплений», — говорится в отчёте.
Эксперты отмечают, что реализация предложенной модели позволит создать более справедливую и устойчивую пенсионную систему, которая обеспечит граждан достойным доходом после выхода на заслуженный отдых.
Рынок "наизнанку": тысячи авто могут стать вне закона
Трафик разгрузился: в Костанае завершили ремонт и расширение дороги у ж/д моста
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.