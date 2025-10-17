В Казахстане пришли к выводу, что действующая ставка обязательных пенсионных взносов в размере 10% не обеспечивает будущим пенсионерам достаточного уровня дохода. Об этом говорится в годовом актуарном отчёте ЕНПФ за 2024 год, передаёт LS.

Согласно расчётам, проведённым Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), чтобы обеспечить коэффициент замещения доходов хотя бы на уровне 30%, взносы должны составлять не менее 13% в течение 40 лет или 18% — при 30-летнем стаже.

«Даже при длительном участии в накопительной системе ставка в 10% не позволяет достичь планируемой доли от прежнего заработка. Например, для 20-летнего стажа потребуется ставка 29,2%», — отмечается в отчёте.

Новая модель «4+1»

Казахстанские эксперты подготовили пакет предложений по модернизации пенсионной системы, включая внедрение модели «4+1». Она предполагает замену существующего условно-накопительного механизма работодателей на смешанную систему :

4% — на индивидуальные пенсионные счета работников (с правом собственности и наследования);

1% — на общий страховой счёт, из которого будет выплачиваться пожизненная пенсия.

Таким образом, совокупная ставка обязательных пенсионных взносов может вырасти до 14%.

После выхода на пенсию граждане будут получать выплаты из нескольких источников:

обязательных накоплений в ЕНПФ (10%),

взносов работодателей (5%),

индивидуального пенсионного счёта (4%),

общего страхового счёта (1%).

Международный опыт

Авторы документа указывают, что в большинстве стран ОЭСР средний уровень пенсионных взносов достигает 18,2%, что позволяет формировать устойчивую систему выплат.

«Пенсионная ставка в 10% не обеспечивает адекватного дохода в будущем. В долгосрочной перспективе требуется поэтапное повышение уровня отчислений — за счёт участия работодателей и стимулирования добровольных накоплений», — говорится в отчёте.

Эксперты отмечают, что реализация предложенной модели позволит создать более справедливую и устойчивую пенсионную систему, которая обеспечит граждан достойным доходом после выхода на заслуженный отдых.

