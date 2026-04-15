18-летний водитель устроил ДТП на трассе в Костанайской области

По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 15 апреля на автодороге Костанай–Мамлютка с участием автомобиля Lada Priora, возбуждено уголовное дело.
Предварительные обстоятельства
По данным полиции, 18-летний водитель, следуя из Узункольского района в сторону Костаная, не справился с управлением. В результате автомобиль съехал с дороги и опрокинулся в кювет.
Есть пострадавшие
В аварии пострадала 19-летняя девушка. Она была доставлена в медицинское учреждение.
Идёт расследование
В настоящее время проводятся следственные действия. По их итогам будет принято процессуальное решение.
В полиции напоминают водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.
