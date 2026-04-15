Кредиты под запретом? В Казахстане вводят новые лимиты на займы

В Казахстане продолжают ужесточать правила кредитования — власти рассматривают введение дополнительных ограничений на выдачу займов населению, передает zakon.kz

Главная цель изменений — снизить уровень закредитованности граждан и повысить финансовую устойчивость рынка. Новые меры затронут как банки, так и микрофинансовые организации.

Ожидается, что одним из ключевых нововведений станут лимиты на кредитование. Речь идет об ограничении суммы или количества займов, которые сможет оформить один человек. Такие меры должны сократить практику чрезмерного кредитования и так называемого «кредитного шопинга».

Также планируется усилить контроль за платежеспособностью заемщиков. Финансовые организации будут обязаны более тщательно оценивать доходы клиентов и их долговую нагрузку перед одобрением займа.

Кроме того, уже действуют и другие ограничения. Например, банки не могут выдавать кредиты людям с просрочкой более 30 дней по другим займам, за исключением случаев рефинансирования.

Власти подчеркивают: ужесточение правил направлено не на сокращение доступа к кредитам, а на защиту самих заемщиков и предотвращение финансовых рисков.

В целом, рынок кредитования в Казахстане постепенно переходит к более строгому регулированию, где приоритетом становится ответственность банков и финансовая безопасность граждан.

