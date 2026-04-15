Ипотека по новым правилам с 1 июля: кого коснутся изменения

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова разъяснила предстоящие изменения по ипотечным ставкам на вторичное жильё, сообщает zakon.kz
Ставки привяжут к первоначальному взносу
По её словам, совместно с Нацбанком рассматриваются поправки, которые устанавливают предельные значения годовой эффективной ставки вознаграждения по кредитам.
Планируется, что размер ставки будет зависеть от первоначального взноса. Так, при взносе от 30% и выше ставка может составить около 20%.
Если же первоначальный взнос будет ниже этого уровня, для таких займов предусмотрят более высокую процентную ставку.
Когда вступят изменения
Ожидается, что новые правила начнут действовать с 1 июля 2026 года.
Возможна отсрочка
Вместе с тем представители финансового рынка выражают обеспокоенность, что нововведения могут снизить доступность ипотечных кредитов.
По словам Мадина Абылкасымова, участники рынка уже поднимают вопрос о возможной отсрочке внедрения изменений — до тех пор, пока не улучшатся экономические условия, в частности не снизится базовая ставка.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.