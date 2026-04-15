Ипотека по новым правилам с 1 июля: кого коснутся изменения

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова разъяснила предстоящие изменения по ипотечным ставкам на вторичное жильё, сообщает zakon.kz

Ставки привяжут к первоначальному взносу

По её словам, совместно с Нацбанком рассматриваются поправки, которые устанавливают предельные значения годовой эффективной ставки вознаграждения по кредитам.

Планируется, что размер ставки будет зависеть от первоначального взноса. Так, при взносе от 30% и выше ставка может составить около 20%.

Если же первоначальный взнос будет ниже этого уровня, для таких займов предусмотрят более высокую процентную ставку.

Когда вступят изменения

Ожидается, что новые правила начнут действовать с 1 июля 2026 года.

Возможна отсрочка

Вместе с тем представители финансового рынка выражают обеспокоенность, что нововведения могут снизить доступность ипотечных кредитов.

По словам Мадина Абылкасымова, участники рынка уже поднимают вопрос о возможной отсрочке внедрения изменений — до тех пор, пока не улучшатся экономические условия, в частности не снизится базовая ставка.

