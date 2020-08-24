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10 пассажирских автобусов сгорели в Рудном — видео

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24 августа в 04:19  часов на пункт связи части СПЧ-2 города Рудный поступило сообщение о пожаре на территории ТОО «Рудный Автотранс», сообщает alau.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области 

По прибытию на место было установлено, что на открытой территории горят пассажирские автобусы. Исходя из обстановки было принято решение об эвакуации рядом стоящих автобусов. Силами СПЧ-2 и представителями объекта на безопасное расстояние было отбуксировано 12 автобусов.
Пожар был локализован в 05:02 часов. Ликвидирован в 05:10 часов. Огнем уничтожено 10 автобусов и 2 автобуса повреждены.

На тушение пожара было задействовано 2  техники СПЧ-2 города Рудный и 2 техники негосударственной противопожарной службы АО ССГПО, 18 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.

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