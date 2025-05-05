В отделе ЖКХ Костаная предупредили о предстоящих ремонтных работах.

В целях повышения пропускной способности дорожной сети и снижения транспортной нагрузки в Костанае на 2025–2026 годы запланированы масштабные работы по обустройству 7 правоповоротных съездов и расширению 10 городских перекрёстков.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

• перекрёсток ул. Тәуелсіздік – ул. Бородина г. Костанай

• перекрёсток пр. Аль-Фараби – Абая г. Костанай

• перекрёсток с ул. Уральская, выезд на ул. Станционную г. Костанай

• перекрёсток с ул. Станционная, выезд на ул. Уральскую г. Костанай

• перекрёсток ул. Каирбекова – ул. Тәуелсіздік г. Костанай

• перекрёсток ул. Абая – ул. Гоголя г. Костанай

• перекрёсток ул. Тәуелсіздік – Алтынсарина г. Костанай

• перекрёсток ул. Чехова – Тәуелсіздік – Аль-Фараби г. Костанай

• перекрёсток ул. Баймагамбетова – Гагарина г. Костанай

• перекрёсток ул. Баймагамбетова – ул. Баумана г. Костанай

• перекрёсток ул. Назарбаева – Майлина г. Костанай

• перекрёсток ул. Каирбекова – ул. Назарбаева г. Костанай

• перекрёсток ул. Карбышева – Челябинская г. Костанай

• перекрёсток ул. Победы – Бородина г. Костанай

• перекрёсток ул. Тәуелсіздік – Дзержинского г. Костанай

• перекрёсток ул. Победы – Дзержинского г. Костанай

• перекрёсток ул. Каирбекова (маг. «Солнечный») г. Костанай

«В рамках реализации указанных мероприятий предусмотрена пересадка зелёных насаждений, а также временное ограничение движения на отдельных участках дорог. Осенью будет проведена компенсационная высадка новых деревьев. Просим Вас с пониманием отнестись к проводимым работам, которые направлены на улучшение городской транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении отдела ЖКХ.

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