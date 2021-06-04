10 причин использовать виртуальный выделенный сервер

С каждым годом бизнесы наращивают присутствие в интернете. Сегодня сложно представить компанию, которая не пользуется электронной почтой и не имеет веб-сайта. Но обратная сторона диджитализации — растущие потребности в памяти и вычислительных ресурсах для хранения и обработки цифровой информации. Не каждый бизнес в состоянии содержать серверную. Можно арендовать физические мощности у провайдера, но такой требует от клиента профессиональной подготовки в области IT-администрирования. Гораздо выгоднее арендовать виртуальный выделенный сервер.

Хостинг VPS выбирают для реализации и поддержки крупных IT‑проектов. Клиент получает в распоряжение значительные вычислительные ресурсы и полный контроль над программными продуктами, при этом стоит услуга дешевле, чем содержание собственной серверной или аренда выделенного физического сервера. На сайте АО «Казтелепорт» https://kazteleport.kz/service/vds можно посмотреть, как организована услуга, стоимость и преимущества для бизнеса.

VPS базируется на облачных технологиях и имеет массу достоинств:

Услуга предполагает, что клиент получает в пользование определенное количество вычислительных ресурсов, которыми может распоряжаться по собственному усмотрению и не делить с другими клиентами провайдера. То есть, заказчик получает полноценный сервер, только не физический, а виртуальный. Особенность технологии в том, что каждый VPS на сервере оператора изолирован и выделен конкретному клиенту с root-доступом. Пользователь может самостоятельно установить операционную оболочку и прикладные программы. Сервис базируется на отказоустойчивой облачной архитектуре. Веб-ресурсы клиента работают с максимальной продуктивностью и постоянно высокой скоростью. Арендатор виртуального выделенного сервера может создавать резервные копии всех файлов и баз данных. Использование оптической сети передачи данных позволяет организовать передачу на скорости до 10 Гбит/с и работать над проектом из любого места с выходом в интернет. Клиент получает доступ к изолированной сетевой инфраструктуре через SSH и RDP протоколы и через web-консоль. Владелец несколькими кликами мышки может изменять настройки, включать и выключать сервер, перезапускать, устанавливать программное обеспечение, изменять доступные ресурсы через панель управления. Использование виртуального выделенного сервера позволяет компании экономить на капитальных затратах. Провайдер реализует защиту от внешних несанкционированных воздействий периметра физической и виртуальной инфраструктуры и обеспечивает защиту данных заказчика с использованием многоуровневого хранения. Клиент получает профессиональную онлайн-поддержку. Команда специалистов с большим практическим опытом всегда готова решить проблему в чате, по телефону или мессенджеру.

Виртуальный выделенный сервер — это быстрый интернет, высокая скорость без простоев, доступ к неограниченным вычислительным ресурсам. Это простой в применении и мощный рабочий инструмент, позволяющий бизнесу реализовывать проекты любой сложности.

Услуга аренды виртуальной машины финансово выгодное решение. Это возможность задействовать высокопроизводительный сервер, который распределяет файлы на уровне операционной оболочки. Дисковое пространство, ядра процессора находятся в полном распоряжении арендатора, которому не нужно делить вычислительные ресурсы с другими клиентами провайдера. Точно так же оператор гарантирует, что ресурсы арендатора продолжат бесперебойно функционировать, даже если у других пользователей сервера возникнут проблемы.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.