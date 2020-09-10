10 школ в Костанайской области перейдут к работе в традиционном формате

До 15 сентября еще 10 школ в Костанайской области перейдут к работе в обычном режиме. Это удалось сделать благодаря послаблениям санврачей. Разрешили вернуться к привычной работе учебным заведениям, где общий контингент учащихся не превышает 180 учеников. Но при этом 90 тысяч костанайских школьников учебный процесс все же продолжат дистанционно

С 1 сентября в школах Костанайской области было собрано 2035 дежурных классов, в которых учится 25 тыс. школьников или каждый второй учащийся младших классов. Чуть позже внесли изменения и уже сейчас 66% школ с общим контингентом 20,5 тысяч учащихся начали работать в штатном режиме. До 15 сентября, как отметили в управлении образовании, дополнительно перейдут в штатный режим еще 10 школ, но при этом 90 тыс. учащихся учебный процесс все же продолжат дистанционно.

«Я хочу еще раз пояснить, что решение по переводу в штатный режим не управление решает, ни министерство образования, только министерство здравоохранения, только после разрешения санитарного врача идет переход на штатный режим, каждый учитель хотел бы работать в штатном режиме»,- говорит руководитель управления образования Костанайской области Зауре Байменова.

На сегодня школы Костанайской области работают на двух платформах — «BilimLand» и «Edupage». Областной бюджет выделил 38 млн тенге на это подключение. При этом к «BilimLand» присоединились 161 школа, а к «Edupage» — 2 школы. Чиновники от образования не отрицают, что с начала учебного года нагрузка на серверы возросла многократно, в результате чего происходили сбои в работе. Работу платформ пытаются улучшить. Что касается учебников, то на их покупку из бюджета в этом году было выделено 1,2 млрд тенге. Доставка и выдача учебников уже завершилась, подчеркнули в управлении образования региона.

«Если в одной школе недостаточно учебников и есть такая практика — передача их одной школы другой, есть такие моменты. в целом по области 100 процентная обеспеченность, но есть моменты передачи в связи с движением детей в летний период»,- сказала Зауре Байменова.

По словам Зауре Байменовой, в регионе сейчас работают все детские сады и мини-центры. Здесь собраны дежурные группы, в которых занимаются 12 тыс. детей. По мере необходимости, по словам руководителя управления образования, при наличии желающих родителей, количество дежурных групп в садах может увеличиваться. Для этого родителям необходимо написать заявление на имя администрации дошкольной организации

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