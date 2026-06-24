10 студентов представят Костанайскую область на конкурсе «ТОП-100 студентов колледжей РК»





В Костанайской области завершился региональный этап республиканского конкурса «ТОП-100 студентов колледжей Республики Казахстан». Проект направлен на поддержку талантливой молодежи, популяризацию рабочих профессий и выявление лучших студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования.

С 23 февраля по 26 мая 2026 года во всех 33 колледжах региона прошел внутриколледжный этап конкурса. В нем приняли участие 232 студента. По итогам отбора на региональный этап были рекомендованы 51 студент из 26 колледжей области.

23 июня региональная комиссия определила 10 победителей, которые представят Костанайскую область на республиканском уровне.

Торжественная церемония награждения победителей состоится 24 июня в 15:00 в актовом зале Костанайский высший педагогический колледж по адресу: Костанай, улица Быковского, 9.

Список победителей регионального этапа конкурса:

Рагимова Виктория Денисовна — студентка Житикаринского политехнического колледжа; Барсова Юлия Леонидовна — студентка Костанайского высшего педагогического колледжа; Мусаева Гульназ Ерканатовна — студентка Костанайского высшего педагогического колледжа; Ериков Мукасан Бауыржанович — студент Костанайского высшего колледжа автомобильного транспорта; Тарабанов Антон Викторович — студент Костанайского политехнического высшего колледжа; Якубович Варвара Александровна — студентка Сарыкольского колледжа агробизнеса и права; Ибраева Дана Алибековна — студентка Костанайского гуманитарного колледжа; Бекбай Асыл Ануарқызы — студентка Костанайского гуманитарного колледжа; Дощанова Карина — студентка Костанайского сельскохозяйственного колледжа; Жолдабай Дильназ Тұрарқызы — студентка Торгайского гуманитарного колледжа.

Напомним, в 2025 году в число 100 лучших студентов Казахстана вошли 8 из 10 участников от организаций ТиППО Костанайской области. Среди них были представители Костанайского высшего педагогического колледжа, Костанайского колледжа цифровой индустрии, Костанайского высшего колледжа автомобильного транспорта, Костанайского политехнического высшего колледжа, Сарыкольского колледжа агробизнеса и права, Костанайского гуманитарного колледжа и Высшего колледжа предпринимательства КИнЭУ.

Как отмечают организаторы, результаты конкурса подтверждают высокий уровень подготовки студентов региона, их целеустремленность, профессиональный потенциал и стремление к дальнейшему развитию и новым достижениям.

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