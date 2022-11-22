10 суток ареста получил мужчина, разбивший фонари в Костанае — видео

Как сообщает пресс-служба областного суда, 11 ноября гражданин Е., не имея определенного места жительства, находился в жилищном комплексе Костаная и разбил три уличных фонаря.
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Своими действиями гражданин Е. нарушил общественный порядок, выразив своё неуважение к окружающим.
Видео инцидента нам прислали подписчики.
Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям города Костанай гражданин Е. признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут взысканию в виде административного ареста сроком на 10 суток.
Постановление суда не вступило в законную силу.
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