10 тысяч км платных трасс: расходы водителей резко увеличатся

В Казахстане планируют значительно увеличить доходы от платных дорог — почти втрое к 2029 году. Об этом на парламентских слушаниях в сенате сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев, передает informburo.kz
По его словам, система платных участков развивается поэтапно. Если в 2024 году их протяжённость составляла 3,2 тысячи километров, то в 2025 году она выросла до 4,9 тысячи км (+53%). Уже к 2026 году показатель достигнет 6,7 тысячи км, а к 2029 году — около 10 тысяч км. Все собранные средства направляют на содержание и развитие дорожной инфраструктуры.
Также увеличивается и транспортный поток. В 2024 году по платным дорогам проехали 74 миллиона автомобилей, в 2025-м ожидается 92 миллиона, а к 2029 году — до 145 миллионов.
На этом фоне растут и сборы:
— в 2025 году — 87 млрд тенге
— в 2026 году — около 120 млрд тенге
— к 2029 году — до 250 млрд тенге
Таким образом, к концу десятилетия доходы от платных дорог могут увеличиться почти в три раза.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.