Жить в рассрочку станет сложнее: что задумал Нацбанк

В Казахстане рассматривают возможность ужесточения условий предоставления рассрочек на маркетплейсах и в торговых сетях. Об этом сообщили в Национальный банк Республики Казахстан в ответ на запрос LS.

Как отметили в регуляторе, ключевым остаётся вопрос — кто именно предоставляет рассрочку. В зависимости от этого будут применяться разные подходы к регулированию. Сейчас варианты прорабатываются совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и другими госорганами.

При этом меры планируют вводить поэтапно, с учётом международного опыта и без избыточного давления на рынок.

Отдельно в Нацбанке прокомментировали коэффициент долга к доходу — показатель, который отражает соотношение общей задолженности человека к его годовому доходу. Он помогает банкам оценивать платёжеспособность клиентов и риски невозврата.

Показатель был введён в 2024 году в тестовом режиме и сейчас анализируется. По итогам этой работы будут определены его окончательные параметры и сроки внедрения.

В регуляторе подчёркивают, что такие меры направлены на защиту граждан от чрезмерной долговой нагрузки и возможных финансовых рисков.