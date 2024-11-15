Жить в рассрочку станет сложнее: что задумал Нацбанк

В Казахстане рассматривают возможность ужесточения условий предоставления рассрочек на маркетплейсах и в торговых сетях. Об этом сообщили в Национальный банк Республики Казахстан в ответ на запрос LS.
Как отметили в регуляторе, ключевым остаётся вопрос — кто именно предоставляет рассрочку. В зависимости от этого будут применяться разные подходы к регулированию. Сейчас варианты прорабатываются совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и другими госорганами.
При этом меры планируют вводить поэтапно, с учётом международного опыта и без избыточного давления на рынок.
Отдельно в Нацбанке прокомментировали коэффициент долга к доходу — показатель, который отражает соотношение общей задолженности человека к его годовому доходу. Он помогает банкам оценивать платёжеспособность клиентов и риски невозврата.
Показатель был введён в 2024 году в тестовом режиме и сейчас анализируется. По итогам этой работы будут определены его окончательные параметры и сроки внедрения.
В регуляторе подчёркивают, что такие меры направлены на защиту граждан от чрезмерной долговой нагрузки и возможных финансовых рисков.
